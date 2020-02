Greta Thunberg svoje ime in gibanje registrirala kot blagovno znamko 24ur.com Aktivistka Greta Thunberg je registrirala svoje ime in gibanje Petki za prihodnost kot blagovni znamki, da bi zavarovala "gibanje in njihove aktivnosti". 17-letna Švedinja je namreč opazila, da se njeno ime "na žalost povezuje z nekaterimi politiki, mediji in znanimi osebnostmi", čeprav za to nimajo njenega dovoljenja.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Domen Prevc

Anže Lanišek

Peter Prevc

Marjan Šarec