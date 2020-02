Reka in Galway slovesno prevzemata naziv kulturnih prestolnic RTV Slovenija Na hrvaški Reki in v irskem Galwayu se danes začenja otvoritvena slovesnost Evropske prestolnice kulture (EPK) 2020. Reško pristanišče bo odmevalo z Opero industriale v režiji Daliborja Matanića, Galway pa s kakofonijo zvokov in podob.

