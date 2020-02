Marko Pavliha: “Spet bo treba sesti za pogajalsko mizo” Primorske novice “To je taktično previdna odločitev s političnim predznakom in kančkom diplomacije, ki pa je zavezujoča in jo je treba spoštovati,” je prvi vtis o včerajšnji odločitvi Sodišča EU strnil pravnik dr. Marko Pavliha. V prihodnje bo po njegovem treba spet sesti za pogajalsko mizo in najti kompromis, kako uresničiti arbitražno odločbo.

Sorodno





































































































































Oglasi