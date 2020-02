Kdo so osumljeni v kriminalni združbi, kot je pri nas še ni bilo? 24ur.com Ljubljanski preiskovalni sodnik je odredil pripor zoper 17 osumljencev sodelovanja v kriminalni združbi. Vodja tolpe naj bi bil Slovenec Aleš Zupančič, ki naj bi trgovanje z drogo vodil kar med prestajanjem zaporne kazni. Med osumljenci pa sta tudi Marko Kos, vpleten v umor, in Klemen Kadivec, vpleten v pretepanje dveh moških v Ankaranu; enega od njiju so našli umorjenega. Šli smo po sledi zgodbe.

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Boštjan Kline

Miha Hrobat

Borut Pahor