Kraljico Elizabeto bo v peti in zadnji sezoni Krone upodobila Imelda Staunton RTV Slovenija Netflixova kraljevska drama Krona (The Crown) o britanski kraljevi družini bo svojo TV-vladavino zaključila s peto sezono. Igralka Imelda Staunton je že potrdila, da bo v zadnji sezoni prevzela žezlo od Olivie Colman in upodobila kraljico Elizabeto.

