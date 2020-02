Zmagoviti debi Jurice Golemca v Beogradu, nov poraz Krke Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so v Beogradu prvič zaigrali pod taktirko novega glavnega trenerja Jurice Golemca in tamkajšnji FMP v tekmi 18. kroga lige ABA premagali po podaljšku s 105:100. Krka je doma izgubila s Cibono, Koper Primorska pa se bo v nedeljo pomerila z Mego Bemax. V ponedeljek se bo krog sklenil z velikim derbijem med Crveno zvezdo in Partizanom.

