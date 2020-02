Okoljsko ministrstvo: Stanovanjski zakon mora biti tudi v novi vladi prioriteta RTV Slovenija Za zagotovitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev najemnih stanovanj je nujno potreben novi stanovanjski zakon, zato bi to morala biti prioriteta naslednje vlade, so prepričani na ministrstvu za okolje.

