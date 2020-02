V Benetkah obsežna evakuacija zaradi deaktivacije bombe iz druge svetovne vojne Primorske novice V Benetkah so bombni tehniki danes uspešno deaktivirali večjo bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo januarja našli med popravilom kanalizacije. Med operacijo v industrijskem delu mesta, v pristanišču Marghera, so z domov evakuirali 3500 ljudi, odpovedali so tudi lete na mednarodnem letališču Marco Polo.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Peter Prevc

Anže Lanišek