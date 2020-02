Nagrada filmu Obtožujem Romana Polanskega Primorske novice 10. Festival evropskega in mediteranskega filma, ki se je v sredo začel z aplavzom častnemu gostu Draganu Bjelogrliću, so v soboto sklenili s podelitvijo nagrad. Strokovno žirijo je najbolj prepričal film Romana Polanskega J’accuse! (Obtožujem), Art kino mreža Slovenije pa je nagradila Razbijalko sistema. Za najboljšo fotografijo v filmu Mali Joeje so nagradili Martina Gschlachta, občinstvo pa je ganil film Igor in Rosa.

