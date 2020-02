Med evangeličansko molitvijo je prišlo do stampeda, v katerem je umrlo vsaj 20 ljudi Reporter V stampedu med evangeličansko molitvijo na severu Tanzanije so v soboto do smrti poteptali najmanj 20 ljudi. Vznemirjenje je med množico povzročilo dejanje priljubljenega pridigarja, ki je na tla polil nekaj tekočine, za katero je dejal, da je sveto olje,

