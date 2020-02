V Somaliji zaradi invazije kobilic razglasili izredne razmere Dnevnik V Somaliji so zaradi invazije puščavskih kobilic, ki so preplavile območje Afriškega roga, danes razglasili izredne razmere. Kobilice namreč uničujejo zaloge hrane v že sicer eni najrevnejših in najbolj ranljivih držav sveta.

