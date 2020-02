Pred nominacijo za Unesco čakajo na potrditev načrti upravljanja Plečnikovih ureditev RTV Slovenija Ljubljanski mestni svetniki bodo na jutrišnji seji obravnavali upravljanje nekaterih Plečnikovih ureditev, in sicer zelene promenade, ki vodi od Kongresnega trga do Trnovke cerkve, promenade ob nabrežjih mostov reke Ljubljanice in Rimskega zidu na Mirju.

Oglasi