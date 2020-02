Da vlada Marjana Šarca ne bo zdržala do konca mandata, se je vedelo, še preden je zamrl odmev njegove prisege; vse drugo so bile le pobožne želje iz mokrih sanj. Ni bilo namreč vprašanje, ali bo koalicija razpadla ali ne, vprašanje je bilo samo – kdaj. Drugače pač ne more biti, ko greš v španovijo s kar dvema ekstremnima levima strankama, ki odkrito sovražita tržno gospodarstvo, sporočata, da se d ...