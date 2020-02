Messi in 17-letnik v minuti matirala Levante Sportal Razlika med Realom in Barcelono na vrhu lestvice po 22. krogu ostaja tri točke, potem ko so Katalonci uspeli premagati Levante z 2:1. Real je v soboto z 1:0 odpravil Atletico Madrid, tako da so Jan Oblak in soigralci zdrsnili na šesto mesto, s tem pa se verjetno dokončno poslovili od sanj o lovu na vrh.

Sorodno







Oglasi