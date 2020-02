Rakete na krilih Hardna pristrigle peruti Pelikanom RTV Slovenija Po dveh tednih je prvi strelec Lige NBA spet našel svoj smrtonosni nagon in natresel 40 točk. James Harden je k temu dodal še 10 skokov in 9 podaj ter ključno pripomogel, da je Houston s 117:109 premagal New Orleans.

Oglasi