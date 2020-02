GZS: NEPN bo bistveno oslabil konkurenčnost slovenskega gospodarstva Energetika.NET Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v petek na predsednika vlade ter na ministre za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo ter okolje in prostor naslovila poziv, da zavrnejo zadnjo verzijo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), češ da je »škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije«.

