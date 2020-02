Nove podrobnosti iz Londona: napadalec pred tednom dni prišel iz zapora #foto #video SiOL.net Napadalec, ki je v južnem delu Londona v nedeljo z nožem ranil najmanj tri ljudi, kasneje pa so ga ustrelili policisti, je bil januarja izpuščen iz zapora, poročajo britanski mediji. 20-letnega Sudesha Ammana so izza rešetk izpustili po tem, ko je pred tednom dni odsedel polovico od skupaj treh let in štirih mesecev zaporne kazni zaradi terorizma.

