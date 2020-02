Pensilvanski svizec Phil napovedal kratko zimo Dnevnik Slavni ameriški svizec Phil iz pensilvanskega Punxsutawneyja v nedeljo, ko so ga zdramili iz zimskega dremeža, ni videl svoje sence, kar v skladu s tradicionalnim vraževerjem, ki tam velja že 134 let, pomeni, da bo zima letos kratka in bo pomlad

Sorodno

Oglasi Omenjeni New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Miro Cerar

Zoran Janković