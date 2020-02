To je skupina na Facebooku, ki je razburila slovensko javnost SiOL.net Na družbenem omrežju Facebook je v teh dneh za veliko razburjenja poskrbela skupina Kira dela na smeni?, ki svoje člane nagovarja k prikritemu fotografiranju in ocenjevanju natakaric po Sloveniji. Zaprta skupina je zbrala kar 4.500 aktivnih članov, ki so med seboj delili fotografije ženskega osebja v gostinskih lokalih. Administrator skupine se je za to potezo že javno opravičil in dejal, da je šl...

