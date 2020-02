Đoković se je spet spomnil časov, ko je moral v vrsti čakati na kruh SiOL.net Nekateri so bili znova navdušeni nad tem, kako se je Novaku Đokoviću v nedeljskem finalu OP Avstralije uspelo dvigniti in še osmič zmagati na prestižnem turnirju v Melbournu. Srbski teniški zvezdnik se je na novinarski konferenci spomnil na čase, ko je moral v vrsti čakati na kruh, mleko in vodo. Razkril je tudi, zakaj je med dvobojem zaprosil za zdravniško pomoč.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstralija

Beograd

NATO

Novak Đoković

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Alenka Bratušek

Zdravko Počivalšek