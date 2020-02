Podpredsednik SAB in nekdanji minister Purič izstopil iz stranke 24ur.com Podpredsednik SAB in nekdanji minister Izok Purič je izstopil iz stranke. Kot je zapisal, je izgubil zaupanje v stranko in da se je odločil, da nepreklicno odstopa kot podpredsednik stranke in izstopa iz stranke SAB. ''Prepričan sem, da moje delo v ničemer in nikoli ni ogrozilo ali pa škodovalo ugledu stranke, ki ji tudi v bodoče želim veliko uspehov', je zapisal.

