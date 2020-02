Po klavrnem razpadu Šarčeve vlade, na površje prihajajo umazani posli, izkoriščanje položaja njihovih poslancev, lobiranje, sporno financiranje njihove stranke in še bi lahko naštevali. Pa čeprav imajo že vseskozi polna usta besed o etiki in poštenosti imajo sami roke do komolcev v marmeladi. Dnevnik namreč poroča, da so na onkološkem inštitutu mimo javnega razpisa najeli svetovalca, ki ga je prip ...