VIDEO: S kurentovim skokom se je pričel 5. letni čas na Ptuju Lokalec.si S kurentovim in korantovim skokom so otvorili 60. Kurentovanje na Ptuju. Bili smo pri Zokiju na Budini, kjer kurenti po tradiciji nadenejo zvonce in začnejo preganjati zimo. Medtem, ko je večina Slovenije uživala v zasluženem nedeljskem spancu, so se v okolici Ptuja oglasili kurenti in njihovi zvonci. Kurentov skok, ki se zgodi na svečnico ob […]

