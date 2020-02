V predsedniški palači bodo odprli žalno knjigo za Stanovnikom Dnevnik V predsedniški palači bo v prihodnjih dneh odprta žalna knjiga za nekdanjim predsednikom predsedstva Socialistične republike Slovenije in Zveze združenj borcev za vrednote NOB Janezom Stanovnikom. V torek in sredo bo žalna knjiga odprta od 10. do...

