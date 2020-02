Romuniji in Litvi prepovedali registracije treh pesticidov Svet 24 Evropska komisija je Romuniji in Litvi prepovedala uporabo mehanizma izdaje nujnih registracij za tri pesticide neonikotinoide - imidakloprid, klotianidin in tiametoksam.



