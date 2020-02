Tožilstvo in obramba končala sklepna nagovora v ustavni obtožbi predsednika ZDA Trumpa Dnevnik Upravitelji ustavne obtožbe in odvetniki predsednika ZDA so končali sklepne nagovore poroti v senatnem sojenju Donaldu Trumpu v procesu ustavne obtožbe zaradi zlorabe pooblastil in oviranja kongresnih preiskav. S svojimi utemeljitvami sredinega...

Sorodno

Oglasi