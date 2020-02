Janša zna prešteti: v čem je razlika med 39 in 51? SiOL.net Branje za vse, ki se v poplavi izjav in odzivov, bolj ali manj uradnih sestankov in kav te dni sprašujete, kaj bo: volitve ali nova vlada. Teden dni po odstopu Marjana Šarca v vlado vabita že dva nekdanja premiera. Seveda vsak v svojo. V nadaljevanju o tem, kakšna je (skoraj) edina pot do nove, 14. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše. Pa tudi, zakaj so predčasne volitve, še četrte zapored, p...

Sorodno



































































































Oglasi