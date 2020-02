S ceste spravili šest pijanih voznikov Primorske novice Številni vozniki se požvižgajo na opozorila o nevarnosti alkohola na cesti. Minuli vikend so primorski policisti s ceste spravili šest pijanih in enega omamljenega voznika. Voznik v Idriji je napihal do decimalke dovoljeno vrednost alkohola, a kaj ko je vozil brez vozniškega dovoljenja.

