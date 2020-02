V Sloveniji je ta čas pogrešanih 231 oseb. To je uradni statistični podatek, ki nam ga je posredovala policija. Za njim pa so zgodbe ljudi in njihovih bližnjih. Vzroki za pogrešane osebe so raznoliki in odvisni od različnih dejavnikov. Otroci med igro zaspijo na skritem kraju, mladi se gredo uporništvo, starejše daje demenca in zatavajo.