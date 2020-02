Prepovedane droge na osnovni šoli: učencem prodajal ekstazi 24ur.com Koprski policisti so spomlad 2019 prejeli prijavo suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami na eni od obalih osnovnih šol. Kot so ugotovili, naj bi učenec osmega razreda med odmorom zaužil tablete. Po vsej verjetnosti je šlo za prepovedano drogo ekstazi.

