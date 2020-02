Sporna tekma v Južni Koreji še kar odmeva: Ronaldo dobil svojo frazo 24ur.com Južnokorejsko sodišče je odločilo, da mora lokalna agencija The Festa, ki je julija organizirala prijateljsko nogometno tekmo med Juventusom in zvezdniki korejske lige, navijačem zaradi neigranja Cristiana Ronalda povrniti stroške. Nezadovoljstvo navijačev je privedlo tudi do nastanka spletne fraze "obnašaš se kot Cristiano Ronaldo".

