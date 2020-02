George Steiner, polihistor in poliglot, ki je opozarjal na moralno odgovornost književnosti RTV Slovenija Umrl je ameriški literarni kritik in esejist George Steiner. Njegova dela so se osredotočala na moč govora in pisano besedo, vključevala pa so jezikoslovje, literarno kritiko, religijo, glasbo in zgodovino. Bil je tudi pričevalec grozot holokavsta.

