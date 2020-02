(VEČER V ŽIVO) Tadej Golob: Vsako pisanje je zaziranje v lastne sence Večer Potem ko so nedavno na televizijskih ekranih predvajali njegovo odmevno Jezero, ga najprej izzovemo, kaj ima, poleg težav s kislino in ljubezni do alpinizma, skupnega s "svojim" Tarasom Birso. "Načelnost, bi si drznil reči. Upiranje avtoritetam in konformizmu. Pa sveto jezo, ki jo Taras kot zgolj literarni junak mnogo lažje sprosti kot jaz," še pravi.

