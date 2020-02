Ravnatelj Ladislav Pepelnik ni ravnal v skladu z pravili Lokalec.si Inšpektorat za šolstvo in šport je takoj za tem, ko smo poročali o privezovanju otrok in kričanju nanje v skupini najmlajših v vrtcu Ruše, opravil v tem vrtcu inšpekcijski nadzor. Kot poroča Večer, je inšpektorat posredoval članom sveta zavoda trenutne ugotovitve, ki kažejo na slabo vodenje postopka ravnatelja Ladislava Pepelnika in njegovo odobravanje privezovanja otrok […]

