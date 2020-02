Sprejem poštnih pošiljk iz Slovenije za Kitajsko ustavljen 24ur.com Pošta Slovenije je do nadaljnjega ustavila sprejem poštnih pošiljk iz Slovenije za Kitajsko, saj so letalski prevozniki, s katerimi sodeluje, ukinili lete na Kitajsko. Pošiljke, ki so že na poti s Kitajske v Slovenijo, pa je pričakovati z zamudo.

Sorodno















Oglasi