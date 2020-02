Bosta Korošici in navdušeni pletilji Anita Kac ter Jadranka Smiljić nakvačkali nov Guinnessov rekord Govori.se Po treh mesecih intenzivnejših priprav sta Korošici Anita Kac in Jadranka Smiljić nared, da v četrtek ob 8. uri v Slovenj Gradcu začneta maraton neprestanega kvačkanja, s katerim se želita vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Njun cilj je kvačkati 30 ur, a rekord bosta podrli že, če bosta to počeli dobrih 24 ur.

