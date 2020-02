Policija priznala napako, medicinsko sestro oprostili suma poskusa umora novorojenčkov 24ur.com Nemški policisti so na prostost izpustili medicinsko sestro, ki so jo sumili, da je v bolnišnici v Ulmu z morfijem zastrupila novorojenčke. Izkazalo se je, da so pri preiskavi storili napako, zaradi katere so pomotoma verjeli, da so v najdeni brizgalki našli ostanke morfija.

