Kot so sporočili s PU Novo mesto, so včeraj obravnavali tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in eno prometno nesrečo, kjer je bila ena oseba lahko telesno poškodovana. Na PMP Obrežju so policisti pri kontroli ugotovili, da oseba kaže očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal 0.77 mg/l alkohola v izdihanem ...