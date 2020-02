Costi prva etapa Saudi Toura, Bole in Tratnik zaostala Primorske novice Portugalec Rui Costa, nekdanji svetovni kolesarski prvak, je dobil prvo etapo dirke po Savdski Arabiji. V 173 kilometrov dolgi etapi od Rijada do Jawa, ki se je končala s krajšim vzponom, je tekmovalec ekipe UAE Emirates, za katerega vozita tudi Tadej Pogačar in Jan Polanc, prav v zaključku prehitel Avstralca Heinricha Hausslerja.

Sorodno











Oglasi