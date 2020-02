Zmagovalec kolesarske dirke po Španiji Primož Roglič in svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodah Eva Terčelj sta prejemnika Bloudkovih nagrad za leto 2019 za vrhunski mednarodni športni dosežek. Bloudkove nagrade in Bloudkove plakete za leto 2019 so podelili nocoj na slovesnosti v dvorani Grandis na Brdu pri Kranju.



