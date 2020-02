Pravljice, kot jih interpretirajo gledališki igralci RTV Slovenija Primorska gledališča in knjigarne oziroma knjižnice so se povezale v skupnem projektu, v katerem bodo igralci enkrat mesečno otrokom prebirali pravljice. Gositli jih bodo v Kopru, Trstu, Gorici in Novi Gorici.

