Na prestolu nič novega, Švedi ubranili naslov Sportal Zmagovalci hokejske lige prvakov so hokejisti švedskega kluba Frölunda. V finalu, ki so ga igrali na Češkem, so s 3:1 premagali gostitelja Mountfield Hradec Kralove in ubranili naslov. Skandinavski kolektiv, h kateremu naj bi se v prihodnji sezoni vrnil Jan Muršak, je v tekmovanju, ki je v tej obliki potekalo šestič, zmagalo že četrtič.

