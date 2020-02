Evropska komisija ustanovila sklad za podporo modremu gospodarstvu Energetika.NET Evropska komisija je v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom včeraj ustanovila sklad BlueInvest. Gre za delniški investicijski sklad v vrednosti 75 milijonov evrov, ki bo zagotavljal financiranje za osnovne delniške sklade, ki so strateško usmerjeni in podpirajo inovativno modro gospodarstvo. Kot so sporočili iz Komisije, ima lahko ta sektor »pomembno vlogo pri preoblikovanju v ogljično nevtralno gospodarstvo do leta 2050, kar je cilj, napovedan v evropskem zelenem dogovoru«.

