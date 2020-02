Dermol: Odločitev o podpori projektu sosežiga v TEŠ mogoča le ob celovitih informacijah Energetika.NET Velenjski svetniki so včeraj sprejeli sklep o stališčih sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Poudarili so, da projekti, ki negativno vplivajo »na življenjsko okolje in ne prispevajo k razvoju Šaleške doline«, ne bodo dobili soglasja sveta. »Svetniki od odgovornih pričakujejo celovite informacije, podkrepljene s strokovnimi in ne...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Peter Dermol

Termoelektrarna Šoštanj

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Janja Garnbret

Borut Pahor

Jakov Fak