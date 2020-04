Ker jih je zeblo, so si zakurili in zažgali avtomobil 24ur.com Trije moški, doma iz Maribora in okolice, so obtičali na makadamski cesti med Ložino in Malo Varnico pri Gruškovju, ker jim je zmanjkalo goriva v avtomobilu. Ker jih je zeblo, so si ob vozilu zakurili ogenj, s tem pa zanetili požar ter ogrozili ne le sebe, ampak tudi okolico. Pri tem je treba opozoriti, da še vedno velja velika požarna ogroženost za vso državo, vse kršitelje pa čaka globa do 600 evrov.

