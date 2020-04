Potresni sunek v bližini Vipave čutili vse do Zagreba 24ur.com V Sloveniji so se proti večeru zatresla tla. Žarišče potresa z magnitudo 3,3 je bilo v bližini Vipave, čutili pa so ga prebivalci večjega dela Slovenije, pa tudi v delu Hrvaške.

