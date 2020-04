Poziv voznikom k solidarnosti do zdravstvenega osebja Gorenjski glas Agencija za varnost prometa in Policija pozivata, da v času epidemije covid-19 na cesti zares dosledno upoštevamo prometna pravila in s tem izkažemo solidarnost do zdravstvenih delavcev.

Sorodno





Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Luka Dončić

Robert Kristan