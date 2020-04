Neznanec požigal v bloku v Kidričevem, stanovalce evakuirali 24ur.com V bloku v Kidričevem je neznanec na treh mestih zakuril papir in karton. Na hodniku se je ogenj razširil na mizico in še nekaj predmetov. Požar sta pogasila policista, ki sta prispela na kraj, dokončno pa so ga sanirali gasilci. Zaradi gostega dima so evakuirali stanovalce bloka.

