Vreme: Sončno z občasno zmerno oblačnostjo Dnevnik Danes bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

