SVET Ob vseh neumnostih, ki smo jih v teh kužnih časih slišali o koronavirusu, njegovem izvoru, njegovih učinkih in njegovih zdajšnjih in prihodnjih posledicah, lahko slišimo tudi o tem, da koronavirus v resnici ni nevaren ali pa sploh ne obstaja, ker je samo utvara velekapitala in medijev. Med tistimi, ki vztrajno zanikajo nevarnost virusa, je kar nekaj ljudi, ki bi jim izobrazba in kanček zdraveg ...